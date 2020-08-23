В Белоруссии за митинги возле памятников гражданам может грозить наказание не от милиции, а от армии. По крайней мере, так утверждает министр обороны Виктор Хренин.

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем!

Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах, вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией!" — заявил министр.