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Оппозиционеры из Чувашии оговорили сами себя

Политика

Александр Андреев из КПРФ, Константин Степанов из ЛДПР и Николай Степанов из Партии пенсионеров за социальную справедливость собрались на пресс-конференцию обсудить предстоящие в Чувашии выборы главы региона.

Но, как выяснилось, они не договорились между собой, а мероприятие, по задумке обещавшее стать главной политической сенсацией, провалилось и в результате скорее дискредитировало участников, чем пошло им на пользу.

В числе основных претензий представители КПРФ и ЛДПР обозначили давление в самом широком смысле слова. Правда, привести конкретных примеров не смогли, а Николай Степанов заверил собравшихся, что лично он ничего подобного не ощущает и вести избирательную кампанию "никто не мешает".

Участники пресс-конференции жаловались на ограничения на проведение мероприятий и даже уничтожение агитационных материалов, а в качестве примера использования административного ресурса указали на создание препятствий в доступе к своим программам.

Справедливо было бы заметить, что оппозиционные кандидаты критиковали проведение выборов из-за санитарно-эпидемиологической обстановки, что входило бы в некоторое противоречие с заявлениями об ограничении мероприятий, но, по информации телеграм-канала "Наш Чаваш", ни КПРФ или ЛДПР, ни их кандидаты ни разу не подавали извещения о проведении публичных мероприятий. При этом если открыть социальные сети кандидатов — мероприятия они все-таки проводят и с избирателями встречаются. А как можно ограничивать то, чего нет — вопрос открытый. Впрочем, не только на этот вопрос у Андреева и Степанова не оказалось ответа. Присутствующие на пресс-конференции журналисты попросили привести примеры уничтожения агитационных материалов, но таких примеров на памяти у кандидатов не оказалось, более того — в ЦИК или соответствующие органы с целью разбирательства они не обращались.

Отдельного внимания заслуживают программы кандидатов. Со слов Андреева и Степанова, их программы люди не читают, а программа Николаева продвигается в трудовых коллективах. Важно понимать, что программ кандидатов от КПРФ и ЛДПР нет даже на партийных ресурсах. То есть их либо совсем нет, либо кандидаты не заинтересованы в их обнародовании. В любом случае нет ничего странного, что программа Николаева широко обсуждается в Чувашии, потому что является первой попыткой объединить всевозможные разрозненные программные документы и соотнести их с реальностью. Кроме того, документ построен не на противопоставлении, как это делают политики часто на выборах, а на консолидации и плане действий для каждого. Поэтому, наверное, не так удивительно, что документ получил заслуженное внимание в народе.

Другие темы для обсуждения — законодательные новации в части увеличения избирательного фонда кандидатов на выборах и разрешение участвовать в выборах главы республики в качестве самовыдвиженца. Правда, это тренды федеральные, и популистские заявления оппозиционных кандидатов вызвали у журналистов больше вопросов, чем ответов.

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