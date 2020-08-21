Путин предложил трёх кандидатов на пост губернатора ХМАО

Пять кандидатов было предложено на пост главы Ханты-Манскийского автономного округа. Только троих из них утвердил президент Владимир Путин.

Ещё в июне он обещал поддержать действующего губернатора Наталья Комарову, если она будет претендовать на этот пост. "Единая Россия" предложила на эту должность Бориса Хохрякова, который сейчас работает председателем окружной думы. Кандидатом от ЛДПР стал депутат Госдумы Евгений Марков, а от КПРФ — депутат думы ХМАО Алексей Савинцев. "Справедливая Россия" предложила депутата думы ХМАО Михаила Сердюка.

"В список вошли Наталья Комарова, Алексей Савинцев и Михаил Сердюк", — сообщает пресс-служба окружного парламента.

Губернатора ХМАО выберут 13 сентября. Голосовать будут депутаты Думы Югры.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Единый период голосования продлится с 11 по 13 сентября. Жители разных регионов будут выбирать губернаторов, депутатов Государственной Думы, пройдут местные выборы. Всего предстоит выбрать 18 губернаторов, членов 11 законодательных собраний, депутатов городских дум в 22 городах России.