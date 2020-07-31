Закон о голосовании по новым правилам подписал Путин

Голосование в России теперь будет идти несколько дней. Точку в этом вопросе поставил президент.

Сегодня Владимир Путин подписал соответствующий указ. Нововведение распространяется на выборы любых уровней. Россияне смогут высказать свое мнение на голосовании в течение нескольких дней. Максимум их может быть три.

Бюллетени все эти дни будут оставаться в урнах для голосования, подсчет произведут в последний день после закрытия избирательных участков. А вот от досрочного голосования и открепительных документов в России отказались.

Напомним, что многодневное голосование в России апробировали в конце июня, когда страна принимала решение о внесении изменений в Конституцию. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля включительно. Масштабных нарушений выявлено не было.

Ближайшие выборы ждут россиян уже в сентябре. Единый период голосования продлится с 11 по 13 сентября. Жители разных регионов будут выбирать губернаторов, депутатов Государственной Думы, пройдут местный выборы. Всего предстоит выбрать 18 губернаторов, членов 11 законодательных собраний, депутатов городских дум в 22 городах России.