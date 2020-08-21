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Макрон о Белоруссии: не надо украинского сценария

Политика

Французский президент Эммануэль Макрон выступил на пресс-конференции. Среди обсуждаемых вопросов была и ситуация в Белоруссии.

Макрон выразил надежду, что происходящее будет решаться демократично и мирно. И что не будет украинского сценария шестилетней давности. Также президент Франции сказал, что готов оказать необходимую помощь, если таковая понадобится.

Другие лидеры стран Евросоюза придерживаются того же мнения.

"Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине", — также заявил во время пресс-подхода французский лидер.

Напомним, что в начале этого месяца в Белоруссии прошли президентские выборы, в результате которых был переизбран действующий президент Александр Лукашенко. Это вызвало массовые недовольства, протесты и забастовки.

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