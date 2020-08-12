250 девушек в белой одежде с цветами встали у Комаровского рынка и попросили честного подсчета голосов.
Как сообщает Интерфакс, в ходе разговора с полицией участницы озвучили просьбу прекратить насилие к участникам митинга, которые не согласились с итогами.
"Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильного подсчета голосов, — заявила одна из участниц акции. — Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Точно так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны", — выступили они.
Акция закончилась мирно, участницы разошлись после приезда ОМОН.
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