В Минске прошла мирная акция с участием женщин в белом

250 девушек в белой одежде с цветами встали у Комаровского рынка и попросили честного подсчета голосов.

Как сообщает Интерфакс, в ходе разговора с полицией участницы озвучили просьбу прекратить насилие к участникам митинга, которые не согласились с итогами.

"Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильного подсчета голосов, — заявила одна из участниц акции. — Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Точно так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны", — выступили они.

Акция закончилась мирно, участницы разошлись после приезда ОМОН.