Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Грузинских учителей обязали носить маски в учебном году
Загитова сдала ЕГЭ на троечку
Офтальмолог рассказал о создании жидкого протеза сетчатки
Хабиб Нурмагомедов пожелал белорусам мира и здоровья
Трактор повредил газопровод в Ивановской области
Москалькова предложила давать материнский капитал некоторым отцам
15 российских спасателей получили медали за работу в Бейруте
Старые кроссовки Майкла Джордана установили рекорд на торгах
Геннадий Онищенко: "Школьники не умеют носить маски"

В Минске прошла мирная акция с участием женщин в белом

Политика

250 девушек в белой одежде с цветами встали у Комаровского рынка и попросили честного подсчета голосов.

Как сообщает Интерфакс, в ходе разговора с полицией участницы озвучили просьбу прекратить насилие к участникам митинга, которые не согласились с итогами.

"Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильного подсчета голосов, — заявила одна из участниц акции. — Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Точно так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны", — выступили они.

Акция закончилась мирно, участницы разошлись после приезда ОМОН.

Последние материалы
Загитова сдала ЕГЭ на троечку
Офтальмолог рассказал о создании жидкого протеза сетчатки
Хабиб Нурмагомедов пожелал белорусам мира и здоровья
Трактор повредил газопровод в Ивановской области
15 российских спасателей получили медали за работу в Бейруте
Москалькова предложила давать материнский капитал некоторым отцам
Старые кроссовки Майкла Джордана установили рекорд на торгах
Геннадий Онищенко: "Школьники не умеют носить маски"
Задержанных на митингах в Белоруссии начали отпускать на свободу
Минздрав объяснил недоверие медиков к новой вакцине от коронавируса
Популярное
Новости Белоруссии
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?

У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...

Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске
Новости Белоруссии
Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске
Происшествия
Житель Бердска погиб, пытаясь удержать упавшую с шестого этажа жену
Фигурное катание
Авербух рассказал о причинах конфликта Тутберидзе и Плющенко
Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер Усам Оздемиров Для развития регионов нужен реальный федерализм Усам Оздемиров Любовь Степушова Помпео наткнулся на сопротивление в Чехии Любовь Степушова
Комментарии
"Врачи в сомнении": атака на российскую вакцину от коронавируса продолжается
Названы три сценария развития кризиса в Белоруссии
Названы три сценария развития кризиса в Белоруссии
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Удивляться нечему? Почему россияне поддерживают Лукашенко
Удивляться нечему? Почему россияне поддерживают Лукашенко
Маэстро Спиваков предрёк Лукашенко возмездие
Названы три сценария развития кризиса в Белоруссии
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ