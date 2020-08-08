Милонов встал на защиту чиновников, летающих бизнес-классом

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандал, который произошел в Хабаровском крае из-за перелетов чиновников в бизнес-классе.

По его словам, управленцам необходим бизнес-класс, поскольку только там они могут выспаться и отдохнуть перед принятием важных решений.

"Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый. Мы же хотим, чтобы они работали. Я бы для этих людей, которым нужно далеко летать, сознательно не делал бы каких-то строгостей", — отметил парламентарий.

Милонов также сообщил, что сам в основном летает эконом-классом.