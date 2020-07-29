Чёрным лесорубам перекроют кислород

В России полным ходом идет подготовка к радикальному реформированию лесной отрасли. Цель — "перекрыть кислород" незаконным заготовителям древесины.

Какие нововведения грядут

все пункты складирования и отгрузки древесины будут зарегистрированы,

процесс транспортировки леса будет отражаться в единой информационной базе ЛесЕГАИС.

Как рассказал Николай Николаев, глава думского комитета по природным ресурсам и земельным отношениям, проект соответствующего закона "в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы":

"Представленный в парламент страны документ — результат двухлетней работы, в том числе в рамках Национального лесного форума, изучения ситуации в регионах. Его задача — повысить открытость отрасли, сделать возможным отслеживание происхождения древесины, что называется, "от и до", дабы прекратить её незаконную заготовку и продажу. Законопроект уже одобрен Правительством. Слово — за Думой".

Какие ограничительные меры предлагают разработчики нового законопроекта

Введение обязательной регистрации всех пунктов складирования и отгрузки древесины. Полностью электронный документооборот по транспортировке, с привязкой его к единой базе ЛесЕГАИС. Запрет субаренды лесных участков.

Все эти меры позволят перекрыть возможность злоупотреблений и в конце концов создать нормальную эффективную систему лесозаготовки в России.

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