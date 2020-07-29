Чёрным лесорубам перекроют кислород

В России полным ходом идет подготовка к радикальному реформированию лесной отрасли. Цель — "перекрыть кислород" незаконным заготовителям древесины.
Как рассказал Николай Николаев, глава думского комитета по природным ресурсам и земельным отношениям, проект соответствующего закона "в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы":
"Представленный в парламент страны документ — результат двухлетней работы, в том числе в рамках Национального лесного форума, изучения ситуации в регионах. Его задача — повысить открытость отрасли, сделать возможным отслеживание происхождения древесины, что называется, "от и до", дабы прекратить её незаконную заготовку и продажу. Законопроект уже одобрен Правительством. Слово — за Думой".
Все эти меры позволят перекрыть возможность злоупотреблений и в конце концов создать нормальную эффективную систему лесозаготовки в России.
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