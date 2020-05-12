Бригаду “черных лесорубов” задержали в Иркутской области

В Иркутской области по подозрению в незаконной рубке древесины в особо крупном размере задержан лидер группы, двое его бригадиров, а также еще десять подозреваемых.

Под прикрытием местного крестьянско-фермерского хозяйства, злоумышленники заготавливали древесину за пределами отведенных для этого участков, и продавали ее по рыночной стоимости.

"Во время проведенных следственных действий по местам жительства подозреваемых изъято 14 транспортных средств, в том числе тракторы, грузовики, легковые автомобили, бухгалтерские документы, цифровые носители, свыше 1 миллиона рублей наличных средств", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Общий ущерб, который нанесли лесорубы, оценивается в 6 миллионов рублей.

По ходатайству следствия, лидер группы и двое его ближайших подельников судом заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Приморье в суд направлено дело о контрабанде леса на 450 миллионов рублей.