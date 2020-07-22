Пушков: США не могут и не должны указывать России, что ей делать

Алексей Пушков, председатель комитета Совфеда по информационной политике, прокомментировал требование США "прекратить разработки ракет в РФ".

Сенатор в Twitter напомнил спецпосланнику президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, что Пентагон сам готовит отнюдь не "ангелов небес":

Также Пушков попросил "не указывать России", что ей делать, а сосредоточиться на том, чтобы самим прекратить приближать "Судный день"