Путин пожелал удачи Дегтярёву на новой должности

Президент России Владимир Путин провел встречу в онлайн-формате с Михаилом Дегтярёвым и предложил ему временно возглавить Хабаровский край.

Депутат принял предложение и согласился стать временным исполняющим обязанности губернатора. Путин обратил его внимание на то, что в регионе много проблем, которые нужно решать.