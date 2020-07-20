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Путин пожелал удачи Дегтярёву на новой должности

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин провел встречу в онлайн-формате с Михаилом Дегтярёвым и предложил ему временно возглавить Хабаровский край.

Депутат принял предложение и согласился стать временным исполняющим обязанности губернатора. Путин обратил его внимание на то, что в регионе много проблем, которые нужно решать.

"Их нужно решать. Отопительный сезон, как вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона. Я желаю вам удачи. Увидимся", — обратился Путин к Дегтярёву.

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