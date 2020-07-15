В Кремле прокомментировали перенос "Бессмертного полка"

Информации о переносе шествия "Бессмертный полк" в Кремле нет. Такое решение президент не принимал.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства.

"Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит", — заявил Дмитрий Песков.

Он напомнил, что решение о переносе патриотической акции может принять только Владимир Путин. Пока таких решений принято не было.

Напомним, что акция "Бессмертный полк", собирающая десятки тысяч участников в России и за рубежом, традиционно проходит в День Победы. В этом году ее пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса. По решению президента шествие назначено на День ВМФ, который отмечается в России 26 июля.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что акцию могут отменить или перенести. Это связано с неустойчивой эпидемиологической ситуацией и слишком жаркой погодой в некоторых регионах России. Среди вариантов, на какую дату могут перенести "Бессмертный полк" на этот раз, называют второе сентября.