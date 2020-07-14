Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса. Чиновник убеждал правительство и главу государства Владимира Путина, что серьезной угрозы не существует.

Об этом сообщило издание "Ура.ру" со ссылкой на собственные источники.

"На совещаниях с президентом Владимиром Путиным, в которых участвовала и вице-премьер Татьяна Голикова, Мурашко убеждал главу государства в несерьезности коронавируса.

Когда Путин воспользовался возможностью посмотреть на ситуацию самостоятельно и отправился в Коммунарку, он был в шоке, увидев противоположную картину", — пояснил источник.