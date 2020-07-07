В Кремле сожалеют о новых санкциях Британии

В Кремле сожалеют, что Британия приняла решение о новых антироссийских санкциях. Они касаются многих высокопоставленных чиновников из правоохранительных органов России.

Свое мнение по этому поводу высказал пресс-секретарь президента.

"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", — отметил Дмитрий Песков.

Накануне британские власти обновили "список Магнитского". В него попали еще 25 россиян, которых официальный Лондон считает причастными к смерти Сергея Магнитского. Среди новых имен глава следственного комитета Александр Быстрыкин.

Британия также обновила санкционный список жителей Саудовской Аравии, Мьянмы и Северной Кореи. В общей сложности 49 человек и организаций, включая россиян. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы в этой стране будут заморожены.

Ранее "Правда.Ру" писала, что стабильность экономики России заложена западными санкциями.