Стабильность экономики России заложена западными санкциями

Удивительная стабильность, продемонстрированная экономикой России в условиях коронавирусного кризиса, объясняется просто: она (экономика) "закалилась" в противостоянии санкциям Запада.

Такое мнение высказал Юсукэ Оцубо, финансист из Японии, в статье, опубликованной на портале в JB Press.

По мнению финансиста, эксперты прогнозировали, что коронавирус и падение нефтяных цен сильно ударят по российской экономике.

"Но они лишь слегка затормозили экономический рост, но не остановили ее (российский — Прим. ред.) экспорт. Равно как и не вызвали иных серьезных последствий. Приходится признать, что Москва не так уж сильно, как принято считать, зависима от нефти. И что у нее есть мощный производственный потенциал, накопленный за время предыдущих кризисов", — пишет Оцубо.

Он отмечает, что уже сейчас заметна позитивная динамика экономической активности в стране, которая

"может практически свести на нет предыдущие потери".

В своих выводах Оцубо ссылается на мнение американских и европейских инвесторов, которые, по его словам,

"отмечают высокую устойчивость экономики России к последствиям коронавируса и считают ее весьма привлекательным партнером".

В чем причина?

Оцубо уверен, что "такая феноменальная" устойчивость российской экономики объясняется опытом противодействия санкциям:

"С 2014 года ограничения буквально вынуждали Россию наращивать собственное производство всего необходимого. А потребность в обеспечении населения продовольствием превратила страну в мощную сельскохозяйственную державу".

Справиться с ударом пандемии помогут, по мнению Оцубо, развитие внутреннего туризма, меры правительства по поддержке экономики и надежная многомиллиардная "подушка безопасности" Фонда национального благосостояния.