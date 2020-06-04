Путин рассказал о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России улучшается с каждым днем. Сейчас ее удалось стабилизировать.

Такое заявление сделал президент России на совещании Совета безопасности.

"В последние месяцы на этой площадке повышенное внимание мы с вами уделяли вопросам борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что Совет безопасности стал одним из важнейших госорганов и сыграл важную роль в решении проблемы коронавируса и многих других.

Накануне Совбезу исполнилось 28 лет. Президент поздравил сотрудников госоргана и выразил благодарность за преданность ветеранам и действующим членам Совета.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин поручил срочно развернуть полевой военный госпиталь. Он появится в Забайкальском крае. Необходимость в нем возникла из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.