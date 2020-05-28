Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Рамзан Кадыров: Я здоров
В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек
В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса
Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных
Цыплят по осени считают, а потери среди врачей посчитают после эпидемии
Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле
Самоизоляцию в Москве продлили
Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет
Источник Правда.Ру

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет

Политика » Власть » Правительство

Минздрав РФ рекомендовал подведомственным учреждениям не включать в коронавирусную статистику пациентов "с лёгкими симптомами" болезни.

В сопроводительной документе к новым методическим рекомендациям, опубликованным на сайте ведомства, сказано, что

скрин сайта rosminzdrav. ru

Из документа следует, что, согласно методическим рекомендациям Минздрава,

"в случае выявления у пациента коронавируса при отсутствии жалоб с его стороны его состояние следует расценивать как носительство вируса  и не включать в официальную статистику по заболеваемости и смертности в результате заражения коронавирусом".

В этом же документе указано, что

случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией должны разделяться на две группы:

  1. когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти,
  2. когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

Коронавирусная ситуация 

скрин сайта стопкоронавирус.рф

 

 

 

минздрав статистика коронавирус

Министр строительства России вылечился от коронавируса

Политика » Власть » Правительство

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписался из больницы после полного выздоровления от коронавируса и приступил к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая", — рассказали в ведомстве.

больница минстрой коронавирус владимир якушев

Песков рассказал, как восстанавливается после болезни

Политика » Власть » Правительство

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выписался из больницы после полного выздоровления от коронавируса.

Сейчас представитель Кремля должен соблюдать некоторые ограничения. Он рассказал, что до сих пор борется с некоторыми последствиями недуга.

"Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни. Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить", — пояснил Песков.

кремль больница коронавирус дмитрий песков восстановление

Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется

Россия » Юг » Грозный

Первое после окончания месяца Рамадан заседание Оперштаба по борьбе с COVID-19 прошло в Чеченской республике. Проводил его лично Рамзан Кадыров.

Как рассказал Рамзан Кадыров, эпидемиологическая ситуация в регионе "нормализуется".

чечня коронавирус рамзан кадыров чеченская республика

Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ

Россия » Юг » Махачкала

Муфтий республики Дагестан Ахмад Абдуллаев обратился со словами благодарности за помощь,оказанную региону в борьбе с коронавирусом к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

минздрав коронавирус благодарность ахмад абдуллаев муфтий дагестана

Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу

Политика » Власть » Правительство

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусной инфекции. Он также поделился тем, что регулярно занимается йогой и гимнастикой.

"Здоровье у меня отличное, жаловаться не на что. Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что когда ты меньше весишь, быстрее бежишь", — отметил чиновник.

йога похудение гимнастика коронавирус марат хуснуллин
Последние материалы
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет
"Гринпис России": торфяные очаги весной означают задымление летом
Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется
Рамзан Кадыров: Я здоров
В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек
В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса
Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных
Несколько вопросов к врачу-педиатру: младенческий дерматит
Цыплят по осени считают, а потери среди врачей посчитают после эпидемии
Политолог: экономический конфликт сразу переходит в этнический
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Самоизоляцию в Москве продлили
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
Зачем Зеленский вспомнил про антироссийскую организацию?
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ