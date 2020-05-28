Минздрав РФ рекомендовал подведомственным учреждениям не включать в коронавирусную статистику пациентов "с лёгкими симптомами" болезни.
В сопроводительной документе к новым методическим рекомендациям, опубликованным на сайте ведомства, сказано, что
скрин сайта rosminzdrav. ru
Из документа следует, что, согласно методическим рекомендациям Минздрава,
"в случае выявления у пациента коронавируса при отсутствии жалоб с его стороны его состояние следует расценивать как носительство вируса и не включать в официальную статистику по заболеваемости и смертности в результате заражения коронавирусом".
В этом же документе указано, что
случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией должны разделяться на две группы:
- когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти,
- когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
скрин сайта стопкоронавирус.рф
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписался из больницы после полного выздоровления от коронавируса и приступил к выполнению своих обязанностей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая", — рассказали в ведомстве.
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