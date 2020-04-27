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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Олег Шеин не исключает вероятность голодных бунтов в России

Политика » Власть » Парламент

В минувшую пятницу американские СМИ рассказывали об огромных очередях из голодных людей, которые из-за пандемии коронавируса потеряли работу. Не ждет ли и Россию подобный сценарий?

На вопросы журналиста "Правды.Ру" ответил Олег Шеин, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Из-за самоизоляции работу в России потеряло огромное количество людей. Причем, большинство из них трудились в частных компаниях неофициально, то есть не могут рассчитывать на выплаты. Эти люди скоро будут голодать (и это не фигура речи). Кто им поможет (если поможет)? И как?

Кто им поможет, кроме государства? Кроме государства им не поможет никто.

А как? На государство могут рассчитывать?

Сейчас понятно, что проблема есть с тем, что общественный протест не имеет форматов, в которых он может выражаться. Потому что эпидемия не предполагает возможность проведения каких-то массовых собраний.

Хотя люди, которым нечего есть, в том числе, могут пренебрегать даже и соображениями безопасности.

Мы видели это во Владикавказе. То, что действующее правительство Мишустина на этих людей внимания не обращает, это тоже понятно.

Президент дал поручение правительству выдавать минимальное пособие — 12 тысяч рублей всем, кто стал обращаться на биржу труда после 1 марта.

Правительство 17 апреля подписало иное постановление,указав, что этим правом должны обладать лишь те люди, кто работал официально и потерял официальную работу после 1 марта.
  • Соответственно, ни 12 тысяч, ни 3 тысяч на детей в рамках правительственного постановления эти люди не увидят.

Рассчитывать на каких-то благотворителей — а такие странные фантазии есть в обществе — не стоит. Олигархи не делились с обществом в дни процветания, там паче не будет делиться в дни кризиса.

Никто, кроме государства, народу помощь не окажет.

И что делать?

Это означает, что пойдут стихийные выступления. Как только у людей реально закончится еда, это будет неизбежно.

Либо с другой вероятностью, будут сниматься карантинные запретные мероприятия, а это означает, что власть скажет:

"Бога ради, пусть будет эпидемия, пусть будут умершие".

Нет третьих вариантов, их не существует.

Что решит президент, какой из двух вариантов выберет, мы узнаем - Дмитрий Песков пообещал - уже скоро.

Темы олег шеин депутат гд безработные коронавирус поддержка государства
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