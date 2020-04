Изображения многомильных очередей, в которых простые американцы часами стоят, чтобы получить небольшую коробку продуктов — наглядная иллюстрация того, как коронавирус и вызванный им карантин разрушают Америку.

Тему голодающих из-за того, что потеряли работу, американцев, сегодня поднял Эрик Купер, президент San Antonio Food Bank в интервью Business Insider.

The food banks in San Antonio have endless queues of cars outside them 😢

The real human costs of this virus and the economic downturn are brutal 😰 pic.twitter.com/d3GKCMRMPt