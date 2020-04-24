Американское СМИ рассказало о гигантских очередях из голодных

Изображения многомильных очередей, в которых простые американцы часами стоят, чтобы получить небольшую коробку продуктов — наглядная иллюстрация того, как коронавирус и вызванный им карантин разрушают Америку.

Тему голодающих из-за того, что потеряли работу, американцев, сегодня поднял Эрик Купер, президент San Antonio Food Bank в интервью Business Insider.

"Продовольственный банк Сан-Антонио обслуживает 16 округов в Техасе, — сказал Купер. - До того, как коронавирус охватил всю страну, мы кормили в среднем 60 тысяч человек в неделю. Теперь — 120 тысяч человек в неделю, причем только за последнюю неделю к нам присоединились примерно 10 тысяч семей".

The food banks in San Antonio have endless queues of cars outside them 😢 The real human costs of this virus and the economic downturn are brutal 😰 pic.twitter.com/d3GKCMRMPt April 10, 2020

Почти сутки - в очереди за едой

Купер сказал, что люди занимают очередь за 12 часов до времени выдачи продовольственного набора, чтобы быть уверенными, что они его получат.

"Сегодня продовольственный банк Сан-Антонио едва ли является единственная организация в США, изо всех сил пытающаяся удовлетворить спрос 22 млн американцев, которые остались без работы", — говорит г-н Купер.

Business Insider констатирует

По оценкам экспертов в случае продолжения эпидемии вируса в стране еще 17,1 миллиона человек будут испытывать нехватку продовольствия.

Многие из тех, кто сейчас стоит в многомильных очередях, никогда раньше не испытывали недостатка в продуктах.

Напомним, что исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН предрекал уже вероятность наступления на Земле "почти библейского голода". Подробнее об этом читайте в материале на сайте.