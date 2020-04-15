Введут ли ЧС вместо пропусков в Москве и регионах

Власти российских регионов пересмотрели в сторону ужесточения правила проживания и перемещений в условиях пандемии COVID-19.

Восемь регионов говорят о необходимости введении режима чрезвычайно ситуации. К примеру, губернатор Кемеровской области запретил выезд за пределы региона, в Ханты-Мансийском автономном округе тестируется система пропусков для выхода из дома. Разговоры об этом идут и в правительстве Свердловской области. Пропуска начали работать в Москве и области, вокруг городов стоят блокпосты. Это уже привело к коллапсу: люди стоят в пробках по 1-1,5 часа, у турникетов метро в столице — огромные толпы.

Также вице-премьер свердловского правительства Павел Креков заявил, что в регионе может появиться электронная система, контролирующая перемещение жителей.

Эксперимент "Цифровой пропуск" до этого протестировали и запустили в Ханты-Мансийском автономном округе. А губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев издал распоряжение о запрете кемеровчанам покидать регион.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее ввели электронные пропуска и разрешения на выход в магазин. То есть меры принимаются массово и довольно жестко.

По данным экспертного института социальных исследований, распоряжения о появлении межмуниципальных контрольных пунктов в Красноярском крае и Липецкой области, а также закрытии отдельных муниципалитетов в республиках Тыва и Саха стали появляться в апреле.

13 апреля муниципалитеты стали закрывать в Тверской и Мурманской областях, 14 апреля — в Краснодарском крае и Смоленской области. Пропуска для выхода из дома запустили в Астраханской и Курганской областях.

Президент России Владимир Путин провел видеосовещание 9 апреля, во время которого речь шла о смягчении правил карантина. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работу парикмахерских. Речь шла о том, что в столице проблема локализована, а остальная страна постепенно будет выходить из карантина, смягчая для себя последствия наступившего экономического кризиса.

Но уже 13 апреля Владимир Путин заговорил в кардинально иной тональности. Глава государства предупредил региональных чиновников об уголовной ответственности за случаи, когда по халатности возникают новые очаги заболевания.

Речь также зашла и о неподготовленности медучреждений к дальнейшему росту больных. Президент считает, что Москва еще не достигла пика заболеваемости, а российские регионы повторят столичный сценарий через три-четыре недели. Потому пропуска актуальны как никогда, но запуск самих систем их выдачи идет со сбоями.

При этом сложности в мэрии объяснили хакерскими атаками, которым подвергся портал mos.ru. Сами ограничения передвижения в карантине применяются и в регионах, но с гораздо большими проблемами. К примеру, жители Курганской области, которых для выхода из дома обязали отправлять СМС, жалуются, что не понимают принцип работы системы.

Татарстан штрафует практически всех подряд. Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что создание полноценного федерального приложения может занять до полугода, поэтому столичным властям проще создать свою систему.

А политолог Марат Баширов добавил, что система пропусков, которая применяется в Москве, может стать психологическим ограничением для потенциальных нарушителей карантина, но не будет эффективной системой для борьбы с коронавирусом по всей стране.

Сам карантин в таком исполнении существует на уровне ограничения прав и свобод россиян, считает председатель коллегии адвокатов Московской области Олег Цуканов. Он считает, что ситуация с COVID-19 является уникальной, поэтому необходимой правовой базы в любой стране просто не существует.

Но эксперты продолжают спорить о необходимости введения режима ЧП. Адвокат, преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов уверен, что власть обязана поддерживать своих граждан, в том числе бизнес, из федерального и регионального бюджетов. В конце концов, это действительно вопрос национальной безопасности.

Многие россияне, начитавшись в чатах и соцсетях про отмену кредитов и выплаты в случае ввода режимов ЧС и ЧП, просят об этом власти. Правда, сами даже не соблюдают простейшие ограничения, например, режим обязательной самоизоляции.

Напомним, что эксперты разобрали юридическую сторону вопроса и выяснилось, что ни введение режима ЧП, ни режима ЧС, ни карантина не избавят россиян от долгов по кредитам, аренде и ЖКХ, а деньги "с неба" власть раздавать не станет.