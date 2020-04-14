Почти треть депутатов Государственной думы России не вышла на работу на следующий день после тестирования на коронавирус нового типа. На пленарном заседании 14 апреля отсутствовали 126 парламентариев — это 28% от общего числа депутатов.
Глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савостьянова сообщила, что все 126 депутатов отсутствуют "по уважительной причине".
"Депутаты тоже люди, все бывает. Ряд коллег на самоизоляции, у кого-то сопутствующие заболевания, у кого-то другие показания, мы сделали все, чтобы часть наших коллег могла дистанционно участвовать в работе думы", — пояснил спикер ГД Вячеслав Володин.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.