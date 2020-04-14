Треть депутатов Госдумы не вышла на работу после теста на COVID-19

Почти треть депутатов Государственной думы России не вышла на работу на следующий день после тестирования на коронавирус нового типа. На пленарном заседании 14 апреля отсутствовали 126 парламентариев — это 28% от общего числа депутатов.

Глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савостьянова сообщила, что все 126 депутатов отсутствуют "по уважительной причине".