Среди российских сенаторов нет зараженных коронавирусом

Всех членов Совета Федерации проверили на наличие коронавируса. Среди парламентариев не оказалось инфицированных COVID-19. Теперь состояние здоровья членов Совфеда будут проверять регулярно. Сейчас доступ в здание верхней палаты парламента закрыт.