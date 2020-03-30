Всех членов Совета Федерации проверили на наличие коронавируса. Среди парламентариев не оказалось инфицированных COVID-19. Теперь состояние здоровья членов Совфеда будут проверять регулярно. Сейчас доступ в здание верхней палаты парламента закрыт.
"Среди сенаторов и сотрудников аппарата положительных результатов тестов не выявлено. Тестирование продолжается в постоянном режиме, так как Совет Федерации не прекращает работу", — сообщили в пресс-службе.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.