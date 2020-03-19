Путин призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом

События, связанные с распространением коронавируса в нашей стране, могут развиваться по любому сценарию. И наша общая задача — быть к этому готовыми.

Об этом говорил Владимир Путин сегодня во время встречи с Михаилом Развожаевым, врио главы Севастополя.

Развожаев рассказал, что, хотя в Севастополе на сегодняшний день нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, восемь человек находятся в инфекционном отделении больницы, где проходят обследование, еще 77 — под контролем врачей.

"Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы всё правильно делаете", — отметил президент (цитата с сайта Кремля).

Напомним, что ранее, встречаясь с представителями крымской общественности, Владимир Путин уже говорил о том, что в ситуации с коронавирусом нельзя надеяться на привычный русскому человеку "авось".