Путин призвал не надеяться на авось в ситуации с коронавирусом

Не подвергать свое и чужое здоровье опасности призвал россиян Владимир Путин. Он просит граждан быть максимально ответственными и дисциплинированными.

Свое мнение глава государства высказал в ходе рабочей поездки в Севастополь.

"Никакой расхлябанности здесь быть не должно. Нельзя подвергать своё здоровье и свою жизнь опасности и подвергать здоровье и жизнь других людей. Поэтому этот известный русский "авось" в данном случае непригоден, его нужно отложить в сторонку, проявить максимальную ответственность и дисциплинированность", — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в мире коронавирус подхватили 205 тысяч человек. В России число инфицированных за сутки выросло на 33 человека. Всего в стране с опасной болезнью сейчас борются 147 человек.