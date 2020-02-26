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Источник Правда.Ру

Будут ли спасать "Единую Россию" заменой названия

Политика » Партии » Провластные партии

На выборы в Госдуму в 2021 году партия "Единая Россия" пойдет, объединившись с Общероссийским народным фронтом — об этом СМИ заявили источники, близкие к Кремлю и правительству. Правда, в самой партии все опровергают.

Как

По их сведениям, в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя. Экс-премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время покинет пост руководителя единороссов. То есть ребрендинг будет полным. В ближайшие месяцы на съезде поменяют устав, включая название и структуру управления партией.

Так Кремль пытается избавиться от негатива, связанного с названием "Единая Россия".

На сегодняшний день рейтинг партии составляет 32,7%. До объявления о пенсионной реформе он составлял 48%.

Поэтому эксперты Кремля еще осенью начали проводить социологические исследования на предмет объединения структур.

Один из лоббистов идеи — руководитель исполкома Народного фронта, бывший замгубернатора Московской области Михаил Кузнецов. Планируется, что объединение станет вариантом перезапуска переименованной "Единой Россией", в которую вольются активисты фронта.

Какие ожидаются изменения

Вся процедура будет проведена до сентября: кроме названия, сменятся и рычаги управления обновленной партией. На место Медведева может прийти вице-спикер Госдумы (и бывший вице-премьер) Алексей Гордеев. Вторым сопредседателем будет гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а третьим — кто-то "из представителей молодежи".

Эксперты отмечают, что Медведеву было бы сложно совмещать предельно непубличную должность зампреда Совбеза с публичным постом лидера "Единой России". К тому же, по мнению многих аналитиков, "на выборы с ним как лидером идти было бы очень сложно". Но тем не менее сам Дмитрий Медведев серьезно относится к лидерству в ЕР, хотя в последние месяцы началось противостояние с внутриполитическим блоком администрации президента

Не так давно заместителем главы исполкома ЕР стал Роман Любарский, в состав руководства также вошел бывший "политический" вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, который будет заниматься финансами партии.

«В случае объединения "Единой России" и ОНФ новая партия могла бы называться "Народная Россия" или "Победа"», — пишут инсайдеры в Телеграм, ссылаясь на свои источники.

«В случае выбора варианта "Победа" нужно помнить про яхту "Беда" легендарного мореплавателя Христофора Бонифатьевича Врунгеля, а в случае с "Народной Россией" — поменьше есть икру под камеры, выходя из "Майбахов"», — добавляют они.

Впрочем, в "Единой России" эту информацию опровергли.

"Нет, мы даже не обсуждали ни один из аспектов этого проекта, то есть для нас это такая же новость, как и для вас. Это чьи-то фантазии. Мое твердое убеждение, что абсолютно беспочвенно это все", — сказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Темы онф ребрендинг единая россия дмитрий медведев партстроительство общероссийский народный фронт
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