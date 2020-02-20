Россияне наиболее остро переживают экономические проблемы. Самыми травматичными для них являются рост цен, падение доходов, безработица, бедность и коррупция.
По данным социологов исследовательского центра «Ромир», низкие доходы сегодня находятся на первом месте причин для беспокойства. Вторым в этом списке является коррупция, а вот высокая инфляция практически не влияет на состояние общества. Но последний опрос на эту тему показал, что список этих главных проблем в России является традиционным.
Оказалось, что с 2013 года россиян беспокоила и беспокоит бедность и низкие зарплаты, рост цен и коррупция.
Отметим, что последний опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что граждан в первую очередь волнует проблема низких зарплат (45%). Примерно такие же данные у социологов Левада-Центра - безработица волнует 36% опрошенных.
При этом россияне недовольны граждане и качеством оказываемых государством социальных услуг. По данным ФОМ, почти 33% населения недовольна уровнем социальных выплат: стипендий, пособий и пенсий. Жалуются россияне и на медицину - об этом вспомнили 25% респондентов.
Хотя практически все эксперты отметили нарастание недовольства в обществе высоким уровнем коррупции. Сегодня эта проблема актуальна для 40% жителей РФ. Для сравнения: шесть лет назад о такой проблеме говорил лишь каждый четвертый респондент.
Россияне также не приветствуют взяточников.При этом Россия оказалась на 137-м месте из 180 возможных в недавнем рейтинге наименее коррумпированных стран, который составляет Transparency International. В одном ряду с нашей страной оказались Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Парагвай и Уганда. Что характерно, Грузия и Белоруссия оказались в списке гораздо выше.
Стоит добавить, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин указывал, что проблемы коррупции в стране не снижаются, а потери бюджета исчисляются триллионами рублей. В последнее время рост цен слегка замедлился, что объясняется снижением потребительской активности, но общей ситуации в стране это не изменит.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.