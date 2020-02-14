Работающие пенсионеры недополучают по 11 тысяч рублей

Работающие пожилые россияне в результате запрета индексаций пенсий недополучают в год около 11 тыс. рублей. Экономисты сомневаются в оправданности такой меры, а специалисты Минтруда уверяют всех в формальности ограничений.

Подобная несправедливость обострила споры о ее отмене в связи с предложениями вписать положение об индексации в Конституцию. Как подтвердил новый министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сегодня законодательство не предусматривает индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров. По его словам, пока пенсионеры работают, "им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии", и при выходе на пенсию граждане получают всю "накопленную индексацию", - заявил Котяков.

Его предшественник Антон Дроздов в свое время высказался в том духе, что для восстановления индексации работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд руб. Которых в казне, разумеется, нет. В конце октября 2019-го Дроздов сообщал, что в России зарегистрировано 43 млн пенсионеров, из них 9,6 млн - работают.

После того, как была объявлена отмена индексации пенсий работающим пенсионерам, их численность сократилась почти на 40%. В основном, пенсионеры пошли работать в серый сектор. Хотя многие эксперты полагают, что целесообразность отмены индексации пенсий работающим пенсионерам вызывает все больше сомнений из-за повышения пенсионного возраста, благодаря которому бюджет и так существенно сэкономит.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что к 2030-2031 годам трансферт федерального бюджета в пенсионную систему планируется свести до нуля, и пенсионная система выйдет на самообеспечение. Прогнозировалось, что система получит примерно 7,8 трлн руб., которые будут направлены на повышение пенсий. Неработающим пенсионерам.

В этой связи заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Назаров отметил, что в 2025 году имеет смысл вернуться к индексации пенсии работающим пенсионерам. Собственно, средства, сэкономленные таким образом, шли на пенсии неработающим пенсионерам, живущим на одну пенсию. Но вопрос восстановления индексации пенсий работающим пожилым гражданам уже назрел.

Со своей стороны, независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский подчеркнул, что экономическая эффективность повышения пенсионного возраста тоже «стремится к нулю уже в среднесрочной перспективе». Потому правительству придется экономить, используя для этого любые, не слишком социально одобряемые способы, подытожил аналитик.