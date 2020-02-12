ФСБ требовала доступ к перепискам россиян во время протестов

Специалисты ФСБ потребовала у таких известных сайтов как Avito, "Хабр" и Rutubе ключи для дешифровки переписки пользователей и возможность круглосуточного доступа к информационной системе.

По данным Медузы, подобные письма были разосланы сайтам, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. Рассылка прошла еще летом 2019 года в разгар "московских протестов" из-за протестов вокруг выборов в Мосгордуму.

Сообщается, что письма спецслужб были направлены таким игрокам на рынке, как Авито, Юкоз, Хабр, Рутуб, и многим другим. Вот из список:

ООО "Кех еКоммерц" — сайт объявлений avito. ru;

ОАО "Си-Медиа" — сайты medianetworks. ru, iworker. ru, sportliga. com, film. ru, hi-fi.ru, audiomagazine. ru, cars. ru, paparazzi. ru, zvezdi. ru, maxpark. com и newsland. com;

ООО "Юкоз Медиа" — конструктор сайтов ucoz. ru;

АО "Алан Связь" — сервис голосовой связи mdi-connect.ru;

ООО "ТМ Сервисы" — сервис поиска работы для IT-специалистов "Хабр Карьера" по адресу career. habr.com;

ООО "Хабр" — сообщество для IT-специалистов "Хабр" по адресу habr. com;

ООО "Руформ" — видеохостинг Rutube;

ООО "Киберника" — защищенная платформа для корпоративной связи "Сибрус" www. cybrus.ru;

ЗАО "Позитив Текнолоджис" — сайты ptsecurity. ru, phdays. ru и securitylab. ru;

ООО "Хостинг Технологии" — хостинг-платформа vdsina. ru;

ООО "Дельта" — дата-центр datacheap. ru.

Стоит отметить, что законе прописана обязанность входящих в реестр ОРИ компаний в течение шести месяцев хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.

Интересно, что интернет-ресурс "Хабр" переехал из России на Кипр в начале февраля 2020 года. Его владельцем стало кипрское юрлицо Habr Blockchain Publishing LTD с офисом в Никосии. Ранее ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" по всей России

Речь шла о ресурсе Startmail. com, с которого с конца ноября 2019 года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании" зданий судов, школ, больниц и торговых центров 16 регионов России. Сайт зарегистрирован в Нидерландах.

"На основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail. com".

Так что требование к сайтам такой ширины охвата, как тот же Хабр, вполне понятно и практически объяснимо.