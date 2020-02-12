ФСБ требовала доступ к перепискам россиян во время протестов

Специалисты ФСБ потребовала у таких известных сайтов как Avito, "Хабр" и Rutubе ключи для дешифровки переписки пользователей и возможность круглосуточного доступа к информационной системе.
По данным Медузы, подобные письма были разосланы сайтам, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. Рассылка прошла еще летом 2019 года в разгар "московских протестов" из-за протестов вокруг выборов в Мосгордуму.
Сообщается, что письма спецслужб были направлены таким игрокам на рынке, как Авито, Юкоз, Хабр, Рутуб, и многим другим. Вот из список:
Стоит отметить, что законе прописана обязанность входящих в реестр ОРИ компаний в течение шести месяцев хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.
Интересно, что интернет-ресурс "Хабр" переехал из России на Кипр в начале февраля 2020 года. Его владельцем стало кипрское юрлицо Habr Blockchain Publishing LTD с офисом в Никосии. Ранее ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" по всей России
Речь шла о ресурсе Startmail. com, с которого с конца ноября 2019 года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании" зданий судов, школ, больниц и торговых центров 16 регионов России. Сайт зарегистрирован в Нидерландах.
"На основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail. com".
Так что требование к сайтам такой ширины охвата, как тот же Хабр, вполне понятно и практически объяснимо.
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