Каждый депутат Государственной Думы обязан работать с обращениями граждан.
Ход этой работы необходимо сделать прозрачным: направляемые в инстанции депутатские запросы должны быть доступны для ознакомления заинтересованным лицам.
То есть, депутатские запросы нужно публиковать на открытых платформах.
С таким предложением выступил сегодня, в первый день весенней сессии ГД, заместитель ее председателя Сергей Неверов, руководитель фракции "Единой России".
"Такие публикации дадут нашим избирателям и СМИ возможность понимать, какими темами занимается "их" депутат, какие вопросы и с каким успехом решает, наконец, в чьих интересах действует и насколько полно отрабатывает оказанное ему доверие", — сказал Неверов.
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