Зампред Госдумы: работа депутатов должна быть на виду

Каждый депутат Государственной Думы обязан работать с обращениями граждан.

Ход этой работы необходимо сделать прозрачным: направляемые в инстанции депутатские запросы должны быть доступны для ознакомления заинтересованным лицам.

То есть, депутатские запросы нужно публиковать на открытых платформах.

С таким предложением выступил сегодня, в первый день весенней сессии ГД, заместитель ее председателя Сергей Неверов, руководитель фракции "Единой России".