Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента

Вероятно, в России уже в следующем году пройдут досрочные выборы президента.

С таким заявлением выступил Геннадий Зюганов, руководитель партии КПРФ, выступая на конференции в Доме Союзов в Москве.

По мнению главного коммуниста, правительство России "проваливает все задачи президента Путина, которые он поставил в ежегодном послании Федеральному собранию". И это, считает Зюганов, может закончиться тем, что экономический кризис в стране перерастет в политический". А досрочные выборы станут его логичным завершением.

"Если в следующем году мы будем так же проваливать и проседать, то экономика забуксует, а бедность будет расти. При таком раскладе высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический",

— пояснил политик свои предположения.

Руководитель партии коммунистов заявил также, что КПРФ планирует создать "правительство народного доверия".

"И в сентябре, я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы",

— сказал Зюганов.

В Госдуме, несмотря на начавшиеся каникулы, уже отреагировали на прогноз политика:

"Зюганов не относится к тем людям, которые решают, будут ли досрочные выборы".

К слову, Геннадий Зюганов не одинок в своей оценке работы российского правительства. Напомним, что ранее, как рассказывала "Правда.ру" с критикой работы кабмина выступали члены ОНФ и представители думской фракции от "Справедливой России".