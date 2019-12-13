ОНФ: кабмин ведет экономику России к полной заморозке

Участники Общероссийского народного фронта, оценивая состояние российской экономики, пришли к выводу, что оно близко к "полной заморозке".

Виновен в таком "плачевном" положении дел, по мнению членов комиссии ОНФ, финансовый блок правительства страны, который своими "непродуманными действиями" загоняет экономику России в депрессию.

В частности, говорили члены ОНФ на пресс-конференции в Москве о том, что кабмин принимает решения, основываясь на высокой долговой нагрузке населения (закредитованности, как это принято называть — прим. ред.). Итог — россияне, чьи доходы давно уже не растут, попадают в кабалу нелегальных займов, где не работают правовые механизмы. Кроме этого, в стране резко снижается уровень потребительского спроса.

Денег у населения мало, покупают, соответственно, тоже мало: экономическое развитие страны фактически "заморожено".

Как рассказала Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", только за этот год закредитованность населения выросла в стране на 30%.

"Сегодня россияне должны отдавать банкам и микрокредитным организациям треть своей зарплаты. Если подсчитать, то получается в среднем на одну семью в России приходится долг в 301 тысячу рублей. Для сравнения: в 2018-ом было 250 тысяч", - говорит Лазарева.

По ее словам, среди регионов по уровню закредитованности населения на 1--ом месте Калмыкия и Тыва, там этот показатель приближается к 63%, на 2--ом месте — Чувашия, Иркутская область, ХМАО и Мордовия: 40% людей имеют кредиты, на 3-ем месте — Ленинградская область.

Напомним, что неумение (или нежелание) кабинета министров вникать в проблемы и реально их оценивать, чтобы эффективно решать, на текущей неделе уже критиковали депутаты ГД от "Справедливой России". Подробнее об этом читайте здесь.