"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов буквально ворвался в медийное пространство в минувшие выходные. Вялотекущему подведению итогов уходящего года лидер компартии придал динамики, заявив, что не исключает возможности досрочных президентских выборов. Уже в сентябре 2020 года.

А чтоб никто не сомневался, Геннадий Андреевич подчеркнул, что его поняли правильно. "Я не пошутил", - сказал он, отвечая на вопрос о досрочных выборах главы государства.

Разумеется, заявление лидера КПРФ спровоцировало волну размышлений на тему, что это все неcпроста и лидер российских коммунистов сказал про досрочные выборы неслучайно. Тестирование реакции на это заявление - самое простое объяснение. Мол, как общественность отреагирует.

В то, что лидер КПРФ действительно не шутил, вполне верится. А в то, что досрочные выборы возможны?

Про них Геннадий Зюганов сказал на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа". Звучала фраза так: "В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. И в сентябре, я не исключаю, могут быть и досрочные президентские выборы".

Досрочные выборы, считает Геннадий Андреевич, может спровоцировать политика правительства, которая может "превратить экономический кризис в политический". Лидер КПРФ считает, что сейчас в стране не выполняются поставленные президентом и озвученные в Послании Федеральному собранию задачи, что приводит к экономическому спаду и росту бедности.

Кто бы спорил, относительно деятельности правительства вопросов действительно предостаточно. Однако же и Геннадий Зюганов не сказал решительно ничего нового. В самом деле, если бы он не добавил про "выборы в сентябре", кто б обратил внимание на его слова про "мощный форум" и "правительство национальных интересов"? Про них в компартии говорят каждый год (и часто не по одному разу) на протяжении многих лет).

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает странным заявление лидера КПРФ.

"Мне кажется, какие-то его советники и консультанты посоветовали ему этот ход. Партия тяжело переживает потерю одного из партийных губернаторов (Сергея Левченко, который на прошлой неделе ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области - прим.). Но это абсолютно ошибочная история, которая может очень дорого стоить коммунистам и в единый день голосования в 2020 году, и, тем более, на выборах в Государственную Думу в 2021-м. Там может повториться ситуация 2003 года, когда партия начала кампанию с 30%, а потом по итогам набрала меньше двенадцати. Даже странно от такого опытного политика слышать подобные заявления. Это даже сложно назвать прогнозом. Сам Геннадий Андреевич - состоявшийся политик, ему мало что угрожает, а вот то, что он подставляет партию - это действительно... Странно, что в КПРФ этого не просчитали", - сказал эксперт "Правде.Ру".

По мнению Константина Костина, у коммунистов "была иллюзия, что сейчас время работает на КПРФ, хотя рейтинг ЛДПР выглядит сейчас значительнее".

"По целому ряду территорий ЛДПР уже давно стала второй партией. Плюс ко всему внутренние проблемы в КПРФ. Почему-то считалось, Зюганов был уверен, что Левченко будет пожизненным губернатором в Иркутской области, несмотря на проблему с чрезвычайно ситуацией в Тулуне", - отметил он.

По мнению председателя правления ФоРГО, лидер КПРФ совершил довольно серьезный просчет, подставив партию под огонь критики. "А там, я вас уверяю, много чего есть", - отметил Константин Костин.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) также считает, что имел место демарш Зюганова и КПРФ после отставки Левченко.