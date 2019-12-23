Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Олег Артюков

"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах

Политика » Партии

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов буквально ворвался в медийное пространство в минувшие выходные. Вялотекущему подведению итогов уходящего года лидер компартии придал динамики, заявив, что не исключает возможности досрочных президентских выборов. Уже в сентябре 2020 года.

А чтоб никто не сомневался, Геннадий Андреевич подчеркнул, что его поняли правильно. "Я не пошутил", - сказал он, отвечая на вопрос о досрочных выборах главы государства.

Разумеется, заявление лидера КПРФ спровоцировало волну размышлений на тему, что это все неcпроста и лидер российских коммунистов сказал про досрочные выборы неслучайно. Тестирование реакции на это заявление - самое простое объяснение. Мол, как общественность отреагирует.

В то, что лидер КПРФ действительно не шутил, вполне верится. А в то, что досрочные выборы возможны?

Про них Геннадий Зюганов сказал на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа". Звучала фраза так: "В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. И в сентябре, я не исключаю, могут быть и досрочные президентские выборы".

Досрочные выборы, считает Геннадий Андреевич, может спровоцировать политика правительства, которая может "превратить экономический кризис в политический". Лидер КПРФ считает, что сейчас в стране не выполняются поставленные президентом и озвученные в Послании Федеральному собранию задачи, что приводит к экономическому спаду и росту бедности.

Кто бы спорил, относительно деятельности правительства вопросов действительно предостаточно. Однако же и Геннадий Зюганов не сказал решительно ничего нового. В самом деле, если бы он не добавил про "выборы в сентябре", кто б обратил внимание на его слова про "мощный форум" и "правительство национальных интересов"? Про них в компартии говорят каждый год (и часто не по одному разу) на протяжении многих лет).

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает странным заявление лидера КПРФ.

"Мне кажется, какие-то его советники и консультанты посоветовали ему этот ход. Партия тяжело переживает потерю одного из партийных губернаторов (Сергея Левченко, который на прошлой неделе ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области - прим.). Но это абсолютно ошибочная история, которая может очень дорого стоить коммунистам и в единый день голосования в 2020 году, и, тем более, на выборах в Государственную Думу в 2021-м. Там может повториться ситуация 2003 года, когда партия начала кампанию с 30%, а потом по итогам набрала меньше двенадцати. Даже странно от такого опытного политика слышать подобные заявления. Это даже сложно назвать прогнозом. Сам Геннадий Андреевич - состоявшийся политик, ему мало что угрожает, а вот то, что он подставляет партию - это действительно... Странно, что в КПРФ этого не просчитали", - сказал эксперт "Правде.Ру".

По мнению Константина Костина, у коммунистов "была иллюзия, что сейчас время работает на КПРФ, хотя рейтинг ЛДПР выглядит сейчас значительнее".

"По целому ряду территорий ЛДПР уже давно стала второй партией. Плюс ко всему внутренние проблемы в КПРФ. Почему-то считалось, Зюганов был уверен, что Левченко будет пожизненным губернатором в Иркутской области, несмотря на проблему с чрезвычайно ситуацией в Тулуне", - отметил он.

По мнению председателя правления ФоРГО, лидер КПРФ совершил довольно серьезный просчет, подставив партию под огонь критики. "А там, я вас уверяю, много чего есть", - отметил Константин Костин.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) также считает, что имел место демарш Зюганова и КПРФ после отставки Левченко.

"Я считаю, Геннадий Андреевич посылает в сторону Кремля своеобразное сообщение о том, что его не устраивает та политическая обстановка, которая складывается на сегодняшний день в стране", - сказал он "Правде.Ру".

"О том, в стране неутешительные социально-экономические показатели, коммунисты твердят с первого дня развала Советского Союза. И ничего не меняется. Я за двадцать лет нахождения в парламенте ни разу не слышал ни от одного депутата КПРФ о каких-то социальных или экономических успехах в нашей стране. Всегда все плохо, всегда все ужасно", - отметил политик.

"Поэтому сейчас вдруг говорить о том, что это может являться причиной внеочередных выборов президента, вообще не соответствует никакому здравому смыслу. Я считаю, что это просто попытка Зюганова послать Кремлю месседж "ребята, я недоволен сложившейся ситуацией и хотел бы каких-то новых договоренностей". Ничего он не знает, поверьте. В нашей стране никто ничего не знает, кроме одного человека", - заключил Игорь Лебедев.

Темы кпрф игорь лебедев сергей левченко геннадий зюганов константин костин выборы президента в россии
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Кухонные полотенца полны бактерий
Партии
"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах
Силовые структуры
Роль галлюциногенов в военном деле
Новости Все >
Врачи назвали первые симптомы появления тромбов в сосудах
Премьер-министр поручил кабмину проработать антиамериканские санкции
Белорусские пограничники помешали трём россиянам уйти в Европу
Может ли искусственная рыба заменить натуральный продукт?
В 2020 году в Барселоне могут увеличить туристический налог
Совет Федерации одобрил закон о цифровой подписи
Медведев продлил tax free еще на год
Россия опередила США в поставках сжиженного газа
Экс-футболист "Спартака" Ковтун вошел в тренерский штаб "Урала"
Более трети россиян используют средства обхода блокировок
Последние материалы
Кухонные полотенца полны бактерий
Премьер-министр поручил кабмину проработать антиамериканские санкции
Белорусские пограничники помешали трём россиянам уйти в Европу
Может ли искусственная рыба заменить натуральный продукт?
В 2020 году в Барселоне могут увеличить туристический налог
Совет Федерации одобрил закон о цифровой подписи
Медведев продлил tax free еще на год
Россия опередила США в поставках сжиженного газа
Экс-футболист "Спартака" Ковтун вошел в тренерский штаб "Урала"
Более трети россиян используют средства обхода блокировок
Популярное
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать

О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.

О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Овен, Телец, Близнецы, Рак
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Любовь Степушова Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года Любовь Степушова Соломон Соловьев Дорогу осилит идущий - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Якутский гамбит: шаман Саня и второй "крестовый" поход Василий Амирджанов
Комментарии
В Крым отправился первый поезд из Санкт-Петербурга
Почему стоит выбрать спокойный отдых в Турции
В Сирийском МИД заявили, что нефтяные объекты страны были атакованы США
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Зять Ельцина повышает градус откровений. Зачем?
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Самуэльссон удивлён молчанием российских спортсменов
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Соловьев - украинцу Гордону: мошенникам-нацистам лучше помалкивать
Мужчины на Урале помолились против закона о домашнем насилии
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Откуда россияне предпочитают узнавать новости
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Икре - нет: сексолог Полеев составил "романтическое" новогоднее меню
В КПРФ рассказали о возможном политическом кризисе
Жители Коми заставили мэра убрать уродливую новогоднюю елку
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ