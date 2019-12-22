Зюганов продолжает говорить о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз пояснил, почему он считает возможными досрочные выборы президента России уже в 2020 году. Он считает, что правительство не выполняет задачи, которые озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По мнению Зюганова, это приводит к тому, что бедность растет, а экономика страны "буксует".

Лидер коммунистов подчеркивает, что существует большая вероятность перехода экономического кризиса в политический. По его мнению, в следующем году могут возникнуть реальные риски дестабилизации политической ситуации, если правительство будет и дальше "приседать и проваливать".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Госдуме не восприняли заявление Геннадия Зюганова о досрочных президентских выборах в 2020 году. Замглавы фракции "Справедливая Россия" в ГД считает, что члены КПРФ хотят начать предвыборную кампанию, чтобы представить ситуацию в стране "не в очень выгодном свете", а затем воспользоваться этим для собственного продвижения.