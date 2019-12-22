В Госдуме оценили реплику Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не согласна с позицией лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который утверждал, что политический кризис в стране может начаться "в любую минуту". Такую позицию высказал заместитель главы фракции "Справедливая Россия" в ГД Михаил Емельянов.

"Зюганов не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет. Пока никаких общественно-политических посылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов", - сказал РИА Новости Емельянов.

По мнению Емельянова, члены КПРФ хотят начать предвыборную кампанию, чтобы представить ситуацию в стране "не в очень выгодном свете", а затем воспользоваться этим для собственного продвижения.