Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на сообщения о, якобы контроле мессенджера TamTam со стороны российских спецслужб, заявил, что не стоит делать скоропалительных выводов.
"С чего вы взяли, что TamTam контролируется российскими спецслужбами? И при чем тут Кремль, администрация президента или Путин?" -ответил Дмитрий Песков на вопрос представителя СМИ.
Песков посоветовал обратиться к принятой у англичан формулировке highly likely ("с высокой вероятностью"), а подробности выяснять у провайдера этого мессенджера.
Ранее в издании Insider появилась публикация, где говорилось о том, что боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, опубликовали в TamTam первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне 29 ноября.
Представители российского мессенджера TamTam сообщили, что запрет на проявление насилия прописан в лицензионном соглашении сервиса, и задействованы автоматические алгоритмы TamTam. Команда мессенджера за 20 минут удаляет каналы, на которые поступают жалобы, благодаря чему опасную активность удается заморозить.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.