Песков отреагировал на сообщение о контроле спецслужб над мессенджером

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на сообщения о, якобы контроле мессенджера TamTam со стороны российских спецслужб, заявил, что не стоит делать скоропалительных выводов.

"С чего вы взяли, что TamTam контролируется российскими спецслужбами? И при чем тут Кремль, администрация президента или Путин?" -ответил Дмитрий Песков на вопрос представителя СМИ.

Песков посоветовал обратиться к принятой у англичан формулировке highly likely ("с высокой вероятностью"), а подробности выяснять у провайдера этого мессенджера.

Ранее в издании Insider появилась публикация, где говорилось о том, что боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, опубликовали в TamTam первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне 29 ноября.

Представители российского мессенджера TamTam сообщили, что запрет на проявление насилия прописан в лицензионном соглашении сервиса, и задействованы автоматические алгоритмы TamTam. Команда мессенджера за 20 минут удаляет каналы, на которые поступают жалобы, благодаря чему опасную активность удается заморозить.