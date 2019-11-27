РФ не считает целесообразной сертификацию авиатехники по договорам МАК

В правительстве выступают против инициативы главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который предложил вернуть сертификацию авиатехники с использованием международных договоров, имеющихся у Межгосударственного авиационного комитета.

Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по соглашениям МАК. Экспертное управление при администрации президента попросило правительство рассмотреть письмо. Однако в правительстве выступают против этой идеи, указывая на то, что возврат к сертификации МАК нецелесообразен.

По словам главы "Ростеха", госкорпорация столкнулась со сложностями в продвижении российских самолетов, вертолетов и двигателей за рубежом. Отсутствие признания на международном уровне сертификационных процедур, которые сейчас проводит "Авиационный регистр РФ", подконтрольный Росавиации, тормозит заключение договоров с зарубежными эксплуатантами воздушных судов. В результате поставки российской техники могут затянуться.