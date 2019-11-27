В правительстве выступают против инициативы главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который предложил вернуть сертификацию авиатехники с использованием международных договоров, имеющихся у Межгосударственного авиационного комитета.
Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по соглашениям МАК. Экспертное управление при администрации президента попросило правительство рассмотреть письмо. Однако в правительстве выступают против этой идеи, указывая на то, что возврат к сертификации МАК нецелесообразен.
По словам главы "Ростеха", госкорпорация столкнулась со сложностями в продвижении российских самолетов, вертолетов и двигателей за рубежом. Отсутствие признания на международном уровне сертификационных процедур, которые сейчас проводит "Авиационный регистр РФ", подконтрольный Росавиации, тормозит заключение договоров с зарубежными эксплуатантами воздушных судов. В результате поставки российской техники могут затянуться.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.