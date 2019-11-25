По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, современная Украина похожа на Германию 1933 года.
Он предупредил, что России придется ее уничтожить.
Политик считает, что сегодня Киев - это "Берлин 1933 года", такой же поджигатель войны.
Жириновский заявил, что Украина "сошла с ума" и этим заражает США.
А так как Америка является ядерной державой, то Россия не может терпеть такую политику.
Ранее Владимир Жириновский писал, что после распада Советского Союза Россия должна была иначе строить отношения с республиками, которые обрели независимость.
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