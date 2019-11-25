Жириновский предупредил, что России придется уничтожить Украину

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, современная Украина похожа на Германию 1933 года.

Он предупредил, что России придется ее уничтожить.

Политик считает, что сегодня Киев - это "Берлин 1933 года", такой же поджигатель войны.

Жириновский заявил, что Украина "сошла с ума" и этим заражает США.

А так как Америка является ядерной державой, то Россия не может терпеть такую политику.

Ранее Владимир Жириновский писал, что после распада Советского Союза Россия должна была иначе строить отношения с республиками, которые обрели независимость.