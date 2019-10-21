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Источник Правда.Ру

Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах

Политика » Власть print

 Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблем.

Позицию Правительства страны по данному вопросу президент озвучил во время разговора, состоявшегося у него с журналистами накануне экономического форума Россия - Африка в Сочи.

Отвечая на вопрос, глава государства сказал, что другие крупные страны - США, Франция, Китай - также оказывают помощь бедным странам, хотя имеют проблемы в сферах здравоохранения, образования и культуры. «Россия направляет гуманитарную помощь африканским государствам не за счет сокращения объемов финансирования своих собственных программ. И потом, нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту», - цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ также отметил, что Россия помогает другим странам бороться с бедностью и болезнью, чтобы избавиться от потенциальных рисков. По словам Путина, такой подход «полностью соответствует нашим национальным интересам».

Глава государства также напомнил, что наша страна участвует в комплексном содействии Африке. По его информации, в Зимбабве, Малави и Мозамбик Россия направила несколько 30-титонных гуманитарных грузов.

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Фото: kremlin.ru

 

Темы помощь россия президент владимир путин гуманитарный груз собственные проблемы
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