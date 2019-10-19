Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Красноярском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на трагедию в Красноярском крае, где погибли люди от разрушения дамбы. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 19 октября в посёлке Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе была разрушена дамба технологического водоёма, принадлежащая золотодобывающей артели.

Вода хлынула на поселок и уничтожила несколько домов. По данным МЧС, 15 человек погибли, ещё 13 пропали без вести.

Президент России дал поручение оказать помощь всем пострадавшим при разрушении дамбы. Также Владимир Путин поставил задачу экстренным службам не допустить распространения последствий катастрофы на ближайшие населенные пункты.

Ранее местные власти подтверждали информацию о том, что дамба была построена кустарным способом с множественным нарушением установленных норм. О том, что сооружение не было официально зарегистрировано говорил губернатор Красноярского края Александр Усс.

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