Путину сообщили о причинах возникновения "дырки" в "Союзе МС-09"

Главе Российской Федерации Владимиру Путину сообщили результаты расследования о причинах возникновения отверстия в космическом корабле "Союз МС-09".

Об этом агентству новостей РИА сообщил источник в космической отрасли.

Напомним, что летом минувшего года в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", пристыкованного к Международной космической станции, было обнаружено отверстие.

Специально созванная комиссия выяснила, что дыра была просверлена умышленно.