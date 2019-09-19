Главе Российской Федерации Владимиру Путину сообщили результаты расследования о причинах возникновения отверстия в космическом корабле "Союз МС-09".
Об этом агентству новостей РИА сообщил источник в космической отрасли.
Напомним, что летом минувшего года в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", пристыкованного к Международной космической станции, было обнаружено отверстие.
Специально созванная комиссия выяснила, что дыра была просверлена умышленно.
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