Депутат Госдумы от партии ЛДПР повторно внес в Госдуму законопроект о наказании для чиновников, оскорбивших граждан.
Александр Старовойтов уже выступал с предложением дополнить Уголовный кодекс новой статьей об ответственности за оскорбление, нанесенное гражданину должностным лицом любого ранга. Тогда, напомним, этот законопроект был отозван "с целью получить отзывы Верховного суда и правительства РФ". Они оказались отрицательными.
В частности, заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов отметил тогда, что, по данным судебной статистики, чиновники в России часто привлекаются по статье 5.61 КоАП РФ (в ней говорится об административной ответственности за оскорбление, максимальный штраф 500 тысяч рублей): только в 2018 году наказанию подверглись 60 должностных лиц.
Однако Старовойтов продолжает настаивать на необходимости введения более жестких мер. Депутат считает неправильным то, что после подписания в марте президентом страны закона о запрете оскорбления общества, государственных символов и институтов власти страны, нет "адекватной" "зеркальной" меры.
"Я считаю, она отрезвила бы наших чиновников, которые в последнее время часто позволяют себе нелицеприятные выражения в отношении граждан РФ", — говорит Старовойтов, и предлагает установить уголовную ответственность за оскорбление, совершенное должностным лицом при исполнении им своих служебных обязанностей.
В случае, если инициатива и на этот раз будет отклонена, депутат намерен добиваться исключения уголовной ответственности из санкций 319 статьи УК РФ.
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