Чиновников предложили штрафовать за оскорбления россиян до 3 млн руб

В Государственную думу внесли законопроект о наказании чиновников и должностных лиц за оскорбление россиян. Тест документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

За оскорбления различной формы предлагается штрафовать виновных на сумму в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В случае угрозы насилия или его применения наказание будет гораздо строже - от 3 до 5 лет лишения свободы. Проект также предусматривает введение ответственности за публикации чиновников в социальных сетях.

По словам автора инициативы, за последние годы в стране участились случаи оскорбления граждан со стороны власти. В качестве примера можно вспомнить высказывание депутата Волгоградской городской думы, который посчитал, что маленькие пенсии получают только "тунеядцы и алкаши".

"Такие случаи являются примерами пренебрежения должностными лицами служебной дисциплины, нарушений ими своих должностных обязанностей, так как именно на представителей власти возлагается обязанность осуществлять защиту прав и законных интересов граждан", - отмечается в пояснительной записке.

Стоит отметить, что это не первый подобный законопроект. В мае депутаты отклонили проект закона от КПРФ о штрафах за оскорбление избирателей.