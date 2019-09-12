В Государственную думу внесли законопроект о наказании чиновников и должностных лиц за оскорбление россиян. Тест документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.
За оскорбления различной формы предлагается штрафовать виновных на сумму в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В случае угрозы насилия или его применения наказание будет гораздо строже - от 3 до 5 лет лишения свободы. Проект также предусматривает введение ответственности за публикации чиновников в социальных сетях.
По словам автора инициативы, за последние годы в стране участились случаи оскорбления граждан со стороны власти. В качестве примера можно вспомнить высказывание депутата Волгоградской городской думы, который посчитал, что маленькие пенсии получают только "тунеядцы и алкаши".
"Такие случаи являются примерами пренебрежения должностными лицами служебной дисциплины, нарушений ими своих должностных обязанностей, так как именно на представителей власти возлагается обязанность осуществлять защиту прав и законных интересов граждан", - отмечается в пояснительной записке.
Стоит отметить, что это не первый подобный законопроект. В мае депутаты отклонили проект закона от КПРФ о штрафах за оскорбление избирателей.
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