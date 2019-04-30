В Госдуме предложили наказывать чиновников за оскорбление граждан

Депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР Александр Старовойтов предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в парламент.
"В последнее время оскорбления допущенные представителями власти в адрес граждан Российской Федерации не являются редкостью. Едкие высказывания чиновников, направленные на унижение чести и достоинства населения, свидетельствуют о явном неуважении к народу", - передает "Коммерсантъ" слова депутата.
Парламентарий предлагает ввести уголовную ответственность для должностных лиц от штрафа в размере 500 тысяч рублей до лишения свободны на срок до пяти лет. Самое строгое наказание предусмотрено для тех, кто станет угрожать еще и физической расправой.
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