Источник в правительстве Алтайского края пояснил, почему в регионе наблюдается низкая явка избирателей в единый день голосования. По его словам, многие села и деревни региона пустуют из-за рекордного урожая шишек, который наблюдается в этом году.
Жители Алтая массово отправляются в "урожайные места", чтобы подзаработать. Цена одного мешка шишек составляет в среднем около двух тысяч рублей. Среднестатистическая семья может в день собрать около 25-30 мешков. Также источник сообщил, что вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале стоит огромное количество грузовиков, которые скупают у жителей все собранные шишки.
За пост главы региона соревнуются действующий врио руководителя республики Олег Хорохордин ("Единая Россия"), Дмитрий Софронов (ЛДПР) и Виктор Ромашкин (КПРФ). По состоянию на 12:00 явка в регионе составила около 26%. Примечательно, что в 2014 году на это же время (12:00) явка жителей региона составляла почти 27%.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала перечень главных событий, которые произошли в единый день голосования в России.
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