Депутаты Народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали новым главой региона действующего руководителя республики Махмуда-Али Калиматова. На заседании присутствовал 31 из 32 парламентариев.
За кандидатуру Махмуда-Али Калиматова проголосовали 27 депутатов. Калиматова назначили временно-исполняющим обязанности главы республики в июне текущего года после отставки Юнуса-Бек Евкурова, который позже занял должность замминистра обороны РФ.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала главную сводку новостей с единого дня голосования в России.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.