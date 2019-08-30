Три ребенка в семье — это нормально и правильно.
Об этом заявил действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с главой государства заявил, что качество жизни в городах закрытого типа остается крайне низким.
И это, отметил Чибис, "при огромном количестве детей — по три ребенка на семью".
Владимир Путин же позволил себе не согласиться с собеседником.
"Не огромное, нормальное. Это правильно", — поправил Андрея Чибиса президент Российской Федерации.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.