Путин заявил, что три ребенка в семье это "нормально и правильно"

Три ребенка в семье — это нормально и правильно.

Об этом заявил действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с главой государства заявил, что качество жизни в городах закрытого типа остается крайне низким.

И это, отметил Чибис, "при огромном количестве детей — по три ребенка на семью".

Владимир Путин же позволил себе не согласиться с собеседником.

"Не огромное, нормальное. Это правильно", — поправил Андрея Чибиса президент Российской Федерации.