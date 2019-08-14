Жириновский выступил против самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму

Владимир Жириновский раскритиковал идею самовыдвижения на выборах в Мосгордуму.

Сегодня на встрече с избирателями он заявил, что если кандидат выдвигается от какой-либо партии, она контролирует его работу.

"От чего независимые? Они от вашего же контроля независимы. Вы изберете и его не увидите 5 лет", - сказал лидер ЛДПР.

Кандидат от партии плохо работать не будет, так как ему "голову оторвут" за то, что ее опозорил, добавил он.

Ранее политик заявлял, что выборы всех уровней должны проходить только по партийным спискам и что система с одномандатными округами имеет значительные минусы. Так, местные депутаты не всегда в своей работе учитывают интересы всей страны. Кроме того, они могут сблизиться с чиновниками, которые курируют их избирательные округа, считает парламентарий.

Жириновский также подчеркнул, что партия может защитить любого, на кого пытаются давить местные власти.

Источник фото: сайт ЛДПР

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