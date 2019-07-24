ЛДПР выступает за расширение полномочий Мосгордумы, в том числе в вопросе формирования столичного правительства. Об этом сегодня представителям СМИ заявил Владимир Жириновский.
По его словам, в составе МГД должны быть не только представители "Единой России", надо добиваться, чтобы она была многопартийной. Политик отметил, что в настоящее время работа парламента москвичам не видна.
По мнению Жириновского, Мосгордума должна получить "максимум полномочий" и депутатов в ней должно быть не 45, как сейчас, а 110, чтобы парламентарий был практически в каждой управе.
Депутат добавил, что ЛДПР на выборах в Мосгордуму представит максимальное количество кандидатов, они закроют все округа. Их средний возраст - 35 лет, заключил он.
Источник фото: сайт ЛДПР
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