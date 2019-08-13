Глава ЦИК назвала шантажом митинги, устраиваемые оппозицией в Москве в связи с недопуском на выборы ряда кандидатов в депутаты столичного парламента.
По ее словам, организацией несогласованных акций они начали заниматься еще до того, как начались первые отказы в регистрации, ставили ульматумы. "Или вы нашу группу регистрируете, или мы митингуем. Это неприемлемо", - сказала Памфилова в интервью журналистке Юлии Доренко.
Она не выступает против митингов как таковых, но они должны проходить цивилизованно. Но в данном случае это попытка давления на ЦИК, чтобы он закрыл глаза на нарушения и принял решение о регистрации кандидатов, которым отказали, в частности, из-за большого числа недействительных подписей.
Памфилова особо отметила, что оппозиционеры не идут с жалобами в суды, так как сами осознают, что у них слишком много нарушений.
Источник фото: Правда.ру
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