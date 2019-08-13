СПЧ просит проверить обоснованность дела о беспорядках в Москве

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов обратился с к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в Москве.

На сайте СПЧ сообщается, что члены ведомства направляются в качестве наблюдателей за проведением публичных мероприятий, анализируют информацию, распространяемую в СМИ и в соцсетях. Внимание было уделено и несогласованным акциям, прошедшим 27 июля и 3 августа.

В заявлении отмечается, что реализация права на митинги и демонстрации не исключает их протестного характера. Кроме того, не было найдено доказательств того, что шествие 27.07 сопровождалось массовым применением насилия со стороны его участников. Не обнаружено следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения оружия, отравляющих или иных веществ.

Исходя из этого, члены СПЧ сомневаются в том, что проверка, предшествовавшая возбуждению уголовного дела, была проведена квалифицированно и тщательно.

Источник фото: Правда.ру

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